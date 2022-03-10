Бійці 10-ої гірсько-штурмової бригади збили ворожий Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні вночі українські воїни збили російськоокупаційний літак Су-25. Про це у Facebook інформує 10-а Гірсько-Штурмова Бригада Сухопутних військ Збройних сил України, пише УНН.
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“Сьогодні вночі, близько 01:30 бійцями 10-ої гірсько-штурмової бригади був збитий літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 змад 11 А Східного військового округу (с. Черниговка, Приморский край)”, - повідомили в бригаді.
Українські воїни зауважили, що не жаліють ворогів ні на своїй землі, ні в своєму небі.
Додамо
За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку вторгнення Росії на територію України станом на ранок 10 березня втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт.