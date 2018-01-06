Драка перед футбольным матчем в Испании: 23 фанов арестовали

По информации СМИ, драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее.

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Как сообщал УНН, после матча "Прикарпатье" - "Карпаты" в Ивано-Франковске между болельщиками и полицией произошла стычка. По меньшей мере два человека травмированы.