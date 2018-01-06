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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 29891 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Драка перед футбольным матчем в Испании: 23 фанов арестовали

Киев • УНН

 • 11340 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали 23 футбольных фаната за участие в драке накануне матча 18-го тура Примеры между "Севильей" и "Реал Бетис", сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Драка перед футбольным матчем в Испании: 23 фанов арестовали

По информации СМИ, драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Схватка украинских и турецких фанов в Киеве: ножи, дымовые шашки и три автобуса Нацгвардии

Как сообщал УНН, после матча "Прикарпатье" - "Карпаты" в Ивано-Франковске между болельщиками и полицией произошла стычка. По меньшей мере два человека травмированы.

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