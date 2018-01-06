Бійка перед футбольним матчем в Іспанії: 23 фанів заарештували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Співробітники правоохоронних органів Іспанії затримали 23 футбольних фаната за участь в бійці напередодні матчу 18-го туру Прімери між "Севільєю" і "Реал Бетіс", повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
За інформацією ЗМІ, бійка за участю уболівальників двох клубів з Севільї була спланована заздалегідь.
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Як повідомляв УНН, після матчу "Прикарпаття" - "Карпати" в Івано-Франківську між уболівальниками та поліцією сталася сутичка. Щонайменше двоє людей травмовано.