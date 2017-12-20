Бой Кличко - Джожуа признан лучшим в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Встреча на стадионе "Уэмбли" между Владимиром Кличко и Джошуа стала лучшим боксерским поединком 2017 года по версии популярного специализированного портала ВoxingScene, информирует УНН со ссылкой на ВoxingScene.
“Поединок супертяжеловесов Джошуа — Кличко стал настоящей классикой. Англичанин, который не имел поражений, первым отправил соперника в нокдаун, но уже скоро сам оказался на полу, после того как сильный духом Кличко поднялся с настила и начал отвечать своими выстрелами. Затем, он нашел в себе силу и мощь, чтобы досрочно выиграть поединок. Джошуа к бою с Кличко был на одном уровне с Деонтеем Уайлдером, в плане харизмы и результатов, но поднялся на вершину благодаря победе над Кличко — будущим членом Зала боксерской славы. А значит, заслуживает уважения, которую он еще не получал”, — таким образом издание объяснило свой выбор.
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Стоит отметить, что Кличко имел право на проведение реванша с британцем, но в августе принял решение завершить профессиональную карьеру боксера.
Напомним, что бой Кличко — Джошуа стал претендентом на звание лучшего в 2017 году и по версии издания World Boxing News.