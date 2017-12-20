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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74068 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88728 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91359 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110067 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Бой Кличко - Джожуа признан лучшим в 2017 году

Бой Кличко - Джожуа признан лучшим в 2017 году

Киев  •  УНН

 • 14604 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Встреча на стадионе "Уэмбли" между Владимиром Кличко и Джошуа стала лучшим боксерским поединком 2017 года по версии популярного специализированного портала ВoxingScene, информирует УНН со ссылкой на ВoxingScene.

“Поединок супертяжеловесов Джошуа — Кличко стал настоящей классикой. Англичанин, который не имел поражений, первым отправил соперника в нокдаун, но уже скоро сам оказался на полу, после того как сильный духом Кличко поднялся с настила и начал отвечать своими выстрелами. Затем, он нашел в себе силу и мощь, чтобы досрочно выиграть поединок. Джошуа к бою с Кличко был на одном уровне с Деонтеем Уайлдером, в плане харизмы и результатов, но поднялся на вершину благодаря победе над Кличко — будущим членом Зала боксерской славы. А значит, заслуживает уважения, которую он еще не получал”, — таким образом издание объяснило свой выбор.

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Стоит отметить, что Кличко имел право на проведение реванша с британцем, но в августе принял решение завершить профессиональную карьеру боксера.

Напомним, что бой Кличко — Джошуа стал претендентом на звание лучшего в 2017 году и по версии издания World Boxing News.

Украинские Национальные Новости

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