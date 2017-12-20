Бій Кличко – Джожуа визнано найкращим в 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зустріч на стадіоні "Уемблі" між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа стала найкращим боксерським поєдинком 2017-го року за версією популярного спеціалізованого порталу ВoxingScene, інформує УНН з посиланням на ВoxingScene.
“Поєдинок супертяжів Джошуа — Кличко став справжньою класикою. Англієць, який не мав поразок, першим відправив суперника в нокдаун, але вже скоро сам опинився на підлозі, після того як сильний духом Кличко піднявся з настилу і почав відповідати своїми пострілами. Потім, він знайшов в собі силу і міць, щоб достроково виграти поєдинок. Джошуа до бою з Кличком був на одному рівні з Деонтеєм Уайлдером, в плані харизми і результатів, але піднявся на вершину завдяки перемозі над Кличком — майбутнім членом Залу боксерської слави. А значить, заслуговує на повагу, яку він ще не отримував”, — таким чином видання пояснило свій вибір.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко та Усик стали номінантами всесвітніх спортивних нагород за підсумками року
Варто відзначити, що Кличко мав право на проведення реваншу з британцем, але в серпні прийняв рішення завершити професійну кар’єру боксера.
Нагадаємо, що бій Кличко — Джошуа став претендентом на звання кращого в 2017 році і за версією видання World Boxing News.