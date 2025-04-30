Бывших должностных лиц "Укрзалізниці" осудили за хищение 98 млн гривен: детали

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) объявила обвинительный приговор 4 бывшим должностным лицам филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Детали

Их обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением и завладении средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн гривен. Формально средства были оформлены путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум".

Но, как выяснило следствие, на самом деле эти материалы не поставлялись ни к паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни к арендованным резервуарам.

Суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Им назначено наказание в виде 8 и 9 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на три года, с конфискацией имущества. Вместе с тем суд освободил лиц от отбывания наказания по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Двум обвиняемым изменили меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Еще двум обвиняемым присудили круглосуточный домашний арест.

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