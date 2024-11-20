Бывшая первая ракетка мира потерпел поражение в последнем матче карьеры на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль завершил свою карьеру поражением в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Об этом сообщает NUR.KZ, передает УНН.

Детали

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в последнем матче профессиональной карьеры, открыв четвертьфинальный поединок Кубка Дэвиса между командами Испании и Нидерландов. Соперником Надаля стал нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп, занимающий 80-ю строчку в мировом рейтинге.

Матч завершился победой ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 50 минут.

Для 38-летнего Надаля этот матч стал последним на профессиональном уровне, поскольку ранее он объявил о завершении своей карьеры.

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