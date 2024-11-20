Бывшая первая ракетка мира потерпел поражение в последнем матче карьеры на Кубке Дэвиса
Киев • УНН
Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру поражением от Ботика ван де Зандсхулпа в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Испанец уступил нидерландскому теннисисту со счетом 6:4, 6:4 за 1 час 50 минут.
Рафаэль Надаль завершил свою карьеру поражением в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Об этом сообщает NUR.KZ, передает УНН.
Детали
Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение в последнем матче профессиональной карьеры, открыв четвертьфинальный поединок Кубка Дэвиса между командами Испании и Нидерландов. Соперником Надаля стал нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхулп, занимающий 80-ю строчку в мировом рейтинге.
Матч завершился победой ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 50 минут.
Для 38-летнего Надаля этот матч стал последним на профессиональном уровне, поскольку ранее он объявил о завершении своей карьеры.
Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности6 янв. 2023, 14:53 • 889102 просмотра