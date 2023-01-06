Бывшая первая ракетка мира Эшли Барти объявила о беременности

Детали

Популярная трехкратная чемпионка турниров Большого шлема ошеломила теннисный мир в марте прошлого года, завершив карьеру в возрасте всего 25 лет, заявив, что осуществила свои мечты и «физически истощена».

В июле она вышла замуж за своего давнего партнера Гарри Киссика, и теперь они ожидают ребенка.

«2023 год должен стать лучшим годом», — написала она в Instagram.

«Мы так взволнованы нашим новым приключением».