Колишня перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила про вагітність
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Колишня перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила в п'ятницю, що чекає на дитину, майже через рік після несподіваного відходу австралійки зі спорту, передає УНН.
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Популярна триразова чемпіонка турнірів Великого шолома приголомшила тенісний світ у березні минулого року, завершивши кар'єру у віці всього 25 років, заявивши, що здійснила свої мрії та «фізично виснажена».
У липні вона вийшла заміж за свого давнього партнера Гаррі Кіссіка, і тепер вони очікують на дитину.
«2023 рік має стати найкращим роком», — написала вона в Instagram.
«Ми так схвильовані нашою новою пригодою».
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