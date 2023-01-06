Колишня перша ракетка світу Ешлі Барті оголосила про вагітність

Деталі

Популярна триразова чемпіонка турнірів Великого шолома приголомшила тенісний світ у березні минулого року, завершивши кар'єру у віці всього 25 років, заявивши, що здійснила свої мрії та «фізично виснажена».

У липні вона вийшла заміж за свого давнього партнера Гаррі Кіссіка, і тепер вони очікують на дитину.

«2023 рік має стати найкращим роком», — написала вона в Instagram.

«Ми так схвильовані нашою новою пригодою».