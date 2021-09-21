Битва против "Северного потока-2" проиграна, но война продолжается: в ОП рассказали, чем займется спецгруппа во главе с Ермаком

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе создал рабочую группу, которая должна предложить варианты реагирования на угрозы из-за российского газопровода "Северный поток-2". О том, когда заработает и что именно будет делать группа, УНН рассказал советник руководителя ОП из антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Контекст

Президент Зеленский распоряжением от 16 сентября создал рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины. Она, среди прочего, должна предложить варианты реагирования государства на угрозы из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Председателем рабочей группы определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Также в нее входят глава СБУ Иван Баканов и секретарь СНБО Алексей Данилов, министры энергетики Герман Галущенко и юстиции Денис Малюська, послы Украины в Германии Андрей Мельник и в США Оксана Маркарова, а также многие другие чиновники. Деталей о работе группы в распоряжении не содержится.

Спецгруппа работала еще до ее создания: направления деятельности

Как рассказал УНН Подоляк, образование рабочей группа 16 сентября было форматным решением, его приняли для четкого оформления работы, которая и так велась.

Рабочая группа, по его словам, обеспечивает формализованный статус работы, который позволяет привлекать специалистов из-за пределов государственного аппарата - независимых экспертов, юристов, ученых.

Касательно направлений деятельности собеседник отметил, что "Северный поток - 2" - не единственная угроза в энергетической сфере, стоящая перед Украиной.

"К сожалению, в нашем политикуме и в политизированных медиа так и не услышали, какой вызов сейчас перед нашим государством и всеми другими государствами региона. Проблема не просто в проекте "Нордстрим-2". Этот проект является лишь частью угроз, которые существуют. Первое и главное - это трансформация энергетического сектора Европы, которая постепенно год за годом будет сокращать потребление горючих полезных ископаемых. Это касается и газа, и нефти, и угля. Украина должна быть готова к такой трансформации и должна принимать в ней участие", - отметил он.

Битву против строительства "Северного потока-2" проиграли, двигаемся дальше

УНН поинтересовался у советника председателя ОП, не поздно ли создана группа, ведь "поток" уже неделю как достроен.

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"Второй аспект - это то, что касается "Нордстрима" напрямую. Битва против его строительства была проиграна еще в 2016-2017 годах, когда вся политика противодействия этому проекту свелась к наивной надежде на то, что Америка заблокирует строительство. Сейчас видим, что Россия начала откровенный газовый шантаж Европы для того, чтобы Европа разрешила эксплуатацию "Нордстрима". Украина и наши партнеры в Европе и Америке имеют все возможности, чтобы этому противодействовать. Содержание мер по противодействию нарабатываются также в рамках этой группы", - объясняет Подоляк.

Задача не в дипломатии

УНН также задался вопросом о том, почему в рабочую группу не был включен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ведь противодействие "Северному потоку-2" на различных международных площадках - это, казалось бы, в его компетенции.

Как отметил в ответ собеседник, руководитель рабочей группы, то есть, господин Ермак, будет привлекать "всех, кого нужно привлечь".

"Смысл задачи, которая сейчас есть, заключается не столько в формальной дипломатии или в общей внешней политике, как в специальных мероприятиях различного характера. Отраслевых в энергетике, юридических мер, работы по линии спецслцжбы и разведки, общей системы национальной безопасности и неформальных контактов с нашими партнерами на Западе. Все, кто будет нужен для этой работы, будут привлекаться на разных ее этапах", - добавил Подоляк.

Контекст

Проект "Северный поток-2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода - 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября.

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