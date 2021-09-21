Битва против "Северного потока-2" проиграна, но война продолжается: в ОП рассказали, чем займется спецгруппа во главе с Ермаком

Контекст

Президент Зеленский распоряжением от 16 сентября создал рабочую группу по наработке предложений по отдельным угрозам в сфере безопасности и энергетической сферах Украины. Она, среди прочего, должна предложить варианты реагирования государства на угрозы из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Председателем рабочей группы определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Также в нее входят глава СБУ Иван Баканов и секретарь СНБО Алексей Данилов, министры энергетики Герман Галущенко и юстиции Денис Малюська, послы Украины в Германии Андрей Мельник и в США Оксана Маркарова, а также многие другие чиновники. Деталей о работе группы в распоряжении не содержится.

Спецгруппа работала еще до ее создания: направления деятельности

Как рассказал УНН Подоляк, образование рабочей группа 16 сентября было форматным решением, его приняли для четкого оформления работы, которая и так велась.

Рабочая группа, по его словам, обеспечивает формализованный статус работы, который позволяет привлекать специалистов из-за пределов государственного аппарата - независимых экспертов, юристов, ученых.

Касательно направлений деятельности собеседник отметил, что "Северный поток - 2" - не единственная угроза в энергетической сфере, стоящая перед Украиной.

"К сожалению, в нашем политикуме и в политизированных медиа так и не услышали, какой вызов сейчас перед нашим государством и всеми другими государствами региона. Проблема не просто в проекте "Нордстрим-2". Этот проект является лишь частью угроз, которые существуют. Первое и главное - это трансформация энергетического сектора Европы, которая постепенно год за годом будет сокращать потребление горючих полезных ископаемых. Это касается и газа, и нефти, и угля. Украина должна быть готова к такой трансформации и должна принимать в ней участие", - отметил он.

Битву против строительства "Северного потока-2" проиграли, двигаемся дальше

УНН поинтересовался у советника председателя ОП, не поздно ли создана группа, ведь "поток" уже неделю как достроен.

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"Второй аспект - это то, что касается "Нордстрима" напрямую. Битва против его строительства была проиграна еще в 2016-2017 годах, когда вся политика противодействия этому проекту свелась к наивной надежде на то, что Америка заблокирует строительство. Сейчас видим, что Россия начала откровенный газовый шантаж Европы для того, чтобы Европа разрешила эксплуатацию "Нордстрима". Украина и наши партнеры в Европе и Америке имеют все возможности, чтобы этому противодействовать. Содержание мер по противодействию нарабатываются также в рамках этой группы", - объясняет Подоляк.

Задача не в дипломатии

УНН также задался вопросом о том, почему в рабочую группу не был включен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ведь противодействие "Северному потоку-2" на различных международных площадках - это, казалось бы, в его компетенции.

Как отметил в ответ собеседник, руководитель рабочей группы, то есть, господин Ермак, будет привлекать "всех, кого нужно привлечь".

"Смысл задачи, которая сейчас есть, заключается не столько в формальной дипломатии или в общей внешней политике, как в специальных мероприятиях различного характера. Отраслевых в энергетике, юридических мер, работы по линии спецслцжбы и разведки, общей системы национальной безопасности и неформальных контактов с нашими партнерами на Западе. Все, кто будет нужен для этой работы, будут привлекаться на разных ее этапах", - добавил Подоляк.

Контекст

Проект "Северный поток-2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода - 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября.