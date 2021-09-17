В Україні питанням "Північного потоку-2" займатиметься спецгрупа чиновників: повний склад

Президент підписав це розпорядження № 545/2021-рп 16 вересня.

Пояснили необхідність у тому, щоб така група з 15 чиновників була, в ОП так: “У зв’язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту „Північний потік — 2“, який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону”.

Робоча група має підготувати “пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах”.

Повний склад робочої групи:



Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України, голова робочої групи



Баканов Іван Геннадійович — Голова Служби безпеки України



Вітренко Юрій Юрійович — голова правління акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (за згодою)



Галущенко Герман Валерійович — Міністр енергетики України



Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України



Демченко Руслан Михайлович — Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України



Зеркаль Олена Володимирівна — радник Міністра енергетики України (за згодою)



Литвиненко Олександр Валерійович — Голова Служби зовнішньої розвідки України



Малюська Денис Леонтійович — Міністр юстиції України



Маркарова Оксана Сергіївна — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки



Мельник Андрій Ярославович — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федеративній Республіці Німеччина



Свириденко Юлія Анатоліївна — Заступник Керівника Офісу Президента України



Сибіга Андрій Іванович — Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар робочої групи



Стефанішина Ольга Віталіївна — Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України



Чалий Олександр Олександрович — президент товариства з обмеженою відповідальністю “Грант Торнтон”, Надзвичайний і Повноважний Посол України (за згодою).



Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

Контекст

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту та побоюються, що після добудови "Північного потоку-2" Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях також виступали проти "Північного потоку-2" через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Президент США Джо Байден, прагнучи тісніших зв'язків з Європою і, зокрема, з Берліном, в травні скасував санкції США проти зареєстрованої в Швейцарії російської трубопровідної компанії Nord Stream 2 AG і її виконавчого директора, що, як зазначають аналітики, свідчить про зміну позиції США.

А вже 21 липня Сполучені Штати і Німеччина досягли угоди щодо будівництва російського газопроводу “Північний потік-2” в Європу, без введення подальших санкцій США.

США та Німеччина оприлюднили спільну угоду щодо завершення будівництва “Північного потоку-2”, де обіцяють підтримку суверенітету та незалежності України.

Після цього у спільній заяві міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау наголосили, що відмова від спроб зупинити запуск газопроводу “Північний потік-2” створила додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи. Також Україна ініціювала консультації з Єврокомісією з питання газопроводу "Північний потік-2".

Російський "Газпром" заявив про завершення будівництва "Північного потоку-2" 10 вересня.