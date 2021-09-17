В Украине вопросом "Северного потока-2" будет заниматься спецгруппа чиновников: полный состав

Президент подписал это распоряжение № 545/2021-рп 16 сентября.

Объяснили необходимость в том, чтобы такая группа из 15 чиновников была, в ОП так: "В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток-2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона".

Рабочая группа должна подготовить "предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах".

Полный состав рабочей группы:



Ермак Андрей Борисович - Руководитель Офиса Президента Украины, председатель рабочей группы



Баканов Иван Геннадьевич - председатель Службы безопасности Украины



Витренко Юрий Юрьевич - глава правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию)



Галущенко Герман Валерьевич - Министр энергетики Украины



Данилов Алексей Мячеславович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины



Демченко Руслан Михайлович - первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины



Зеркаль Елена Владимировна - советник Министра энергетики Украины (по согласию)



Литвиненко Александр Валерьевич - Председатель Службы внешней разведки Украины



Малюська Денис Леонтьевич - Министр юстиции Украины



Маркарова Оксана Сергеевна - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США



Мельник Андрей Ярославович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Федеративной Республике Германия



Свириденко Юлия Анатольевна - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины



Сибига Андрей Иванович - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь рабочей группы



Стефанишина Ольга Витальевна - Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины



Чалый Александр Александрович - президент общества с ограниченной ответственностью "Грант Торнтон", Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины (по согласию).



Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Контекст

Проект "Северный поток-2" предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода - 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки "Северного потока-2" Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против "Северного потока-2" из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Президент США Джо Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, Берлином, в мае отменил санкции США против зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора, что, как указывают аналитики, свидетельствует об изменении позиции США.

А уже 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода "Северный поток-2" в Европу, без введения дальнейших санкций США.

США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины.

После этого в совместном заявлении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметили, что отказ от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток-2" создал дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы. Также Украина инициировала консультации с Еврокомиссией по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Российский "Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока-2" 10 сентября.