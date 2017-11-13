Биткойн восстановился на 10% после рекордного падения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Курс криптовалюта принял курс восстановления в ходе торгов в понедельник после того, как в минувшие выходные его вартисьб упала на 30%, передает УНН со ссылкой на MarketWatch.
В ходе сессии курс криптовалюта поднимается на 11%, до 6539 долларов. Напомним, на выходных биткойн упал до отметки почти 5500 долларов, при этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд стоимости на уровне около 7800 долларов.
Резкое падение курса валюты связывают с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.