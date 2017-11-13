Биткойн восстановился на 10% после рекордного падения

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16884 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31348 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38318 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37501 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100430 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88817 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97992 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124923 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115924 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 149753 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
Биткойн восстановился на 10% после рекордного падения

Биткойн восстановился на 10% после рекордного падения

Киев  •  УНН

 • 19025 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Курс криптовалюта принял курс восстановления в ходе торгов в понедельник после того, как в минувшие выходные его вартисьб упала на 30%, передает УНН со ссылкой на MarketWatch.

В ходе сессии курс криптовалюта поднимается на 11%, до 6539 долларов. Напомним, на выходных биткойн упал до отметки почти 5500 долларов, при этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд стоимости на уровне около 7800 долларов.

Резкое падение курса валюты связывают с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.

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