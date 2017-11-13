Биткойн восстановился на 10% после рекордного падения

В ходе сессии курс криптовалюта поднимается на 11%, до 6539 долларов. Напомним, на выходных биткойн упал до отметки почти 5500 долларов, при этом на прошлой неделе был зафиксирован рекорд стоимости на уровне около 7800 долларов.

Резкое падение курса валюты связывают с тем, что инвесторы перешли на другую криптовалюту - Bitcoin Cash, стоимость которой выросла с пятницы на 40 процентов.