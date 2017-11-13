Біткойн відновився на 10% після рекордного падіння

В ході сесії курс криптовалюти піднімається на 11%, до 6539 долларів. Нагадаємо,на вихідних біткойн впав до позначки майже 5500 долларів, при цьому минулого тижня був зафіксований рекорд вартості на рівні близько 7800 долларів.

Різке падіння курсу валюти пов'язують з тим, що інвестори перейшли на іншу криптовалюту - Bitcoin Cash, вартість якої зросла з п'ятниці на 40 відсотків.