Біткойн відновився на 10% після рекордного падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Курс криптовалюти прийняв курс відновлення в ході торгів у понеділок після того, як в минулі вихідні його вартісьб впала на 30%, передає УНН з посиланням на MarketWatch.
В ході сесії курс криптовалюти піднімається на 11%, до 6539 долларів. Нагадаємо,на вихідних біткойн впав до позначки майже 5500 долларів, при цьому минулого тижня був зафіксований рекорд вартості на рівні близько 7800 долларів.
Різке падіння курсу валюти пов'язують з тим, що інвестори перейшли на іншу криптовалюту - Bitcoin Cash, вартість якої зросла з п'ятниці на 40 відсотків.