Биткоин снова вырос до отметки в более 57 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Биткоин в ходе торговой сессии достиг 57,234 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает УНН.
Детали
По данным на 10 марта 22:14 курс биткоина находился на уровне 57,234 тыс. долларов.
Что предшествовало
В общем, от нынешнего минимума, криптовалюта подорожала на 83,7%, что по состоянию на 4 января составляла прирост в 27 734 долларов.
Пик стоимости биткоина 22 февраля составил 57 128,64 долларов.
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Справка
Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоинив произошло в последние годы. Эмиссия этой криптовалюта ограничена, сейчас “добыта” большая часть биткоинив.