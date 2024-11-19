Биткоин установил новый исторический максимум, приблизившись к 94 тыс. долларов
Киев • УНН
Биткоин достиг нового исторического максимума в 93,8 тысяч долларов на бирже Binance. За короткое время криптовалюта выросла с 68 тысяч долларов. На рынке распространяются спекуляции о возможном подорожании валюты до 100 тысяч долларов.
Биткоину понадобилось менее семи дней, чтобы снова побить свой исторический максимум и установить новый рекорд в 93,8 тысяч долларов на самой крупной криптобирже мира Binance. Об этом УНН пишет со ссылкой на TradingView.
Детали
После того, как 5 ноября Соединенные Штаты избрали Дональда Трампа своим следующим президентом, биткоин начал расти. В то время актив торговался на уровне 68 тыс. долларов, но в тот же день взлетел до 75 тыс. долларов.
Рост продолжился и на следующей неделе, а пика биткоин достиг в прошлую среду на отметке 93,4 тыс. долларов. С тех пор биткоин вошел в фазу консолидации и даже опустился ниже 87 тыс. долларов на фоне фиксации прибыли, особенно майнерами.
Однако он не задержался там надолго и в начале текущей рабочей недели начал новый рост, который несколько раз подталкивал его к отметке более $92 000. После нескольких отклонений, он преодолел эту линию и сегодня поднялся выше 93 тыс. долларов.
А вечером во вторник биткоин взлетел до отметки 93,8 тыс. долларов, установив новый пик.
На этом фоне продолжаются активные разговоры и спекуляции о том, что цена биткоина может достичь 100 тысяч долларов.
Напомним
Документальный фильм HBO утверждает, что раскрыта настоящая личность Сатоши Накамото, создателя биткоина. Раскрытие может повлиять на финансовые рынки и выборы в США, а также поднять вопрос о потенциальном соучастии в преступлениях.
Эмоциональная реакция на победу Трампа: экономический эксперт объяснил, почему биткоин резко подорожал13 нояб. 2024, 09:40 • 115861 просмотр