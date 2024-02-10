Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов
Биткоин снова превысил 47 тысяч долларов, поскольку его стоимость выросла более чем на 4% до самого высокого уровня с марта 2022 года.
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов
Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.
На ВОТ Херсонщины оккупанты хотят открыли милитаристский детский кружок
На временно оккупированной территории Херсонской области россияне планируют открыть детский клуб милитаристского направления для вербовки подростков к службе в оккупационной армии.
Укрзализныця запустит поезда "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом ко Дню святого Валентина
Ко Дню святого Валентина Укрзализныця запустит поезд "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом, чтобы подарить влюбленным романтическое путешествие под паровозом в новом вагоне с музыкой и специальным меню.
Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине
Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.
НБУ предложил запретить работу касс, которые не оборудованы системами видеоконтроля
НБУ предлагает запретить кассовые аппараты без видеонаблюдения, чтобы улучшить контроль за наличными операциями.
Белый дом: отчет спецпрокурора о памяти Байдена неточный и необоснованный
Белый дом резко раскритиковал отчет специального советника, в котором говорилось о том, что президент Байден страдает провалами в памяти, отрицая эти утверждения как неточные и политически мотивированные.
Музей США передал Гане похищенные британскими войсками 150 лет назад
Американский музей вернул древности, похищенные из Ганы британскими войсками 150 лет назад, которые принадлежали королевской семье этой западноафриканской страны.
Работники ГПСУ получили от благотворительных организаций 50 авто
Государственная пограничная служба Украины получила от благотворительных организаций 50 автомобилей Volkswagen T5 для охраны границы и выполнения задач на передовой.
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло вблизи вулкана Мауна-Лоа на Гавайских островах, но обошлось без жертв и разрушений.