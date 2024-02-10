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Біткойн знову перевищив 47 тисяч доларів

Біткойн знову перевищив 47 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 48840 перегляди

Біткоїн знову перевищив 47 тисяч доларів, оскільки його вартість зросла більш ніж на 4% до найвищого рівня з березня 2022 року.

Вартість криптовалюти Bitcoin перевищила 47 тисяч доларів, що є найвищим показником з березня 2022 року. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю, 9 лютого, ціна флагманської криптовалюти зросла більш ніж на 4%, до 47 307 доларів – уперше з березня 2022 року.

Друга за популярністю у світі криптовалюта Ethereum подорожчала на 3% - до 2 511,75 доларів.

Раніше біткойн піднявся до 47 708,00 доларів США вперше з 11 січня, коли ціна на мить досягла 49 058,48 доларів США під час нестабільних торгів після запуску спотових біткойн ETF. До цього біткойн не досягав рівня 47 000 доларів з березня 2022 року.

Нещодавнє зростання ціни біткоїна можна пояснити нещодавнім притоком коштів у спотові біржові фонди, близькою перспективою халвінга (зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти - ред.), що, як правило, викликає оптимізм у інвесторів, оскільки після цього ціни часто стрімко зростають

заявила гендиректор Defiance ETFs Сільвія Яблонскі.

Видання вказує, що біткойн наближається до ключового "рівня опору", який дослідницька компанія Fairlead Strategy на початку цього тижня визначила на рівні 48 600 доларів.

Експерт розповіла, що таке халвінг і чи впливає він на вартість криптовалюти08.02.24, 13:51 • 257762 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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