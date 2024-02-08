Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Уже этой весной ожидается очередной халвинг биткоина. О том, что это такое и как может отразиться на стоимости самой популярной валюты в комментарии УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Халвинг – это процесс уменьшения вознаграждения за добычу новых блоков в блокчейне биткоина вдвое, который происходит примерно каждые четыре года. Это механизм, направленный на сокращение инфляции и управление общим количеством биткоинов. Хотя халвинг наиболее известен в контексте биткоина, подобные механизмы могут применяться и в других криптовалютах, имеющих ограниченное предложение - пояснила Елена Соседка.

Халвинг работает на механизме Proof of Work (PoW) - это механизм, который позволяет децентрализованной сети прийти к консенсусу в отсутствие центрального органа. Такой процесс реализован в нескольких криптовалютах, включая биткоин, лайткоин, догекоин и монеро.

"Халвинг направлен на контроль инфляции путем замедления выпуска новых монет и ограничения их общего количества. В случае биткоина, халвинг происходит каждые 210 000 блоков, что приблизительно соответствует четырем годам. Этот процесс помогает стабилизировать и замедлять генерацию новых монет, влияя на экономику криптовалюты и потенциально на ее стоимость на рынке", - рассказала Елена Соседка.

Следующий халвинг для биткоина ожидается примерно в апреле 2024 года. Во время этого события вознаграждение за добычу блока будет снижено с текущих 6.25 BTC до 3.125 BTC.

"Предстоящий халвинг биткоина, который сократит награду за майнинг в два раза, может создать дефицит предложения и тем самым увеличить цену на биткоин. Исторически такие события приводили к повышению цены", - пояснила эксперт, добавив, что, как и в случае с другими активами, баланс между спросом и предложением влияет на стоимость криптовалют.

Кроме халвинга, меняющего баланс спроса и предложения, по словам Елены Соседки, на стоимость цифровых валют влияют и другие факторы. Среди них новости о регулировании или введении запретов в разных странах; инвестиционный интерес к криптовалютам также может способствовать росту цен; общие экономические тренды, такие как инфляция; изменения и обновления в технологиях блокчейна.