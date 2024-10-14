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Биткоин растет до 63,9 тыс долларов из-за отсрочки выплат Mt Gox

Биткоин растет до 63,9 тыс долларов из-за отсрочки выплат Mt Gox

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 07:58  •  4358 просмотра

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Цена биткоина выросла до $63 913 после объявления Mt Gox об отсрочке выплат кредиторам на год. Криптовалюта остается в пределах диапазона $50-65 тыс. из-за опасений относительно ужесточения регулирования в США.

Цена биткоина выросла в понедельник, продолжая восстановление, начавшееся в выходные, после того как несуществующая криптобиржа Mt Gox объявила об отсрочке выплат кредиторам на год.

Пишет УНН со ссылкой на Investing

Несмотря на некоторые позитивные сигналы, стоимость криптовалют оставалась в пределах ранее установленного диапазона, на фоне беспокойства относительно возможных новых регуляторных мер в США. На прошлой неделе рынок криптовалют испытал давление из-за этих опасений.

Bitcoin вырос на 1,7% и достиг 63 913 долларов в 01:32 ET (05:32 GMT). Объемы торгов оставались низкими из-за праздничного дня в Японии.

Mt Gox откладывает возврат средств.

Представители Mt Gox объявили на прошлой неделе, что активы, украденные во время хакерской атаки 2014 года, будут возвращены кредиторам до 31 октября 2025 года. Несмотря на то, что биржа уже начала выплаты, остаются активы на сумму 2,8 миллиарда долларов. Эта отсрочка уменьшила опасения массового увеличения предложения биткоина, которое могло бы привести к падению цены.

Биткоин остается в пределах торгового диапазона. Хоть крупнейшая криптовалюта показала рост в последние сессии, она все еще остается в пределах диапазона 50 000-65 000 долларов, который наблюдается на протяжении большей части года. Попытки пробить отметку в 65 000 долларов пока что не увенчались успехом из-за недостатка позитивных сигналов.

Дополнительное давление на цены оказывают опасения относительно ужесточения регулирования со стороны США. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на криптовалютную компанию Cumberland за незаконную деятельность, связанную с криптоактивами.

Альткоины повторяют рост биткоина, другие криптовалюты также демонстрировали рост вслед за Bitcoin. Ethereum вырос на 2,7%, достигнув 2 529,79 долларов, тогда как Solana и XRP поднялись на 3,6% и 0,2% соответственно.

Напомним 

В прошлом месяце ценовая отметка биткоина остановилась на 63 259 долларов, это стало лучшим результатом криптовалюты в сентябре за последние годы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bitkoinБиткойн
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yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты