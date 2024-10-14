Біткоїн зростає до 63,9 тис. доларів через відтермінування виплат Mt Gox
Київ • УНН
Ціна біткоїна зросла до $63 913 після оголошення Mt Gox про відтермінування виплат кредиторам на рік. Криптовалюта залишається в межах діапазону $50-65 тис. через побоювання щодо посилення регулювання в США.
Ціна біткоїна зросла в понеділок, продовжуючи відновлення, що почалося у вихідні, після того як неіснуюча криптобіржа Mt Gox оголосила про відтермінування виплат кредиторам на рік.
Пише УНН з посиланням на Investing.
Незважаючи на деякі позитивні сигнали, вартість криптовалют залишалася в межах раніше встановленого діапазону, на фоні занепокоєння щодо можливих нових регуляторних заходів у США. Минулого тижня ринок криптовалют зазнав тиску через ці побоювання.
Bitcoin виріс на 1,7% і досяг 63 913 доларів о 01:32 ET (05:32 GMT). Обсяги торгів залишалися низькими через святковий день в Японії.
Mt Gox відкладає повернення коштів.
Представники Mt Gox оголосили минулого тижня, що активи, вкрадені під час хакерської атаки 2014 року, будуть повернені кредиторам до 31 жовтня 2025 року. Незважаючи на те, що біржа вже почала виплати, залишаються активи на суму 2,8 мільярда доларів. Це відтермінування зменшило побоювання масового збільшення пропозиції біткоїна, яке могло б призвести до падіння ціни.
Біткоїн залишається в межах торгового діапазону. Хоч найбільша криптовалюта показала зростання в останні сесії, вона все ще залишається в межах діапазону 50 000–65 000 доларів, який спостерігається протягом більшої частини року. Спроби пробити позначку в 65 000 доларів поки що не увінчалися успіхом через нестачу позитивних сигналів.
Додатковий тиск на ціни чинять побоювання щодо посилення регулювання з боку США. Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на криптовалютну компанію Cumberland за незаконну діяльність, пов’язану з криптоактивами.
Альткоїни повторюють зростання біткоїна.Інші криптовалюти також демонстрували зростання слідом за Bitcoin. Ethereum зріс на 2,7%, досягнувши 2 529,79 доларів, тоді як Solana і XRP піднялися на 3,6% та 0,2% відповідно.
Нагадаємо
Минулого місяця цінова позначка біткоїна зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.