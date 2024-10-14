Біткоїн зростає до 63,9 тис. доларів через відтермінування виплат Mt Gox

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 7702 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18447 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 34596 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 48997 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83351 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67292 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79421 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94182 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87447 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180052 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11661 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11050 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6056 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7582 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5202 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 34601 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180056 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335764 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269580 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 70 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2642 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49000 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18690 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23811 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Біткоїн зростає до 63,9 тис. доларів через відтермінування виплат Mt Gox

Київ • УНН

 • 14378 перегляди

Ціна біткоїна зросла до $63 913 після оголошення Mt Gox про відтермінування виплат кредиторам на рік. Криптовалюта залишається в межах діапазону $50-65 тис. через побоювання щодо посилення регулювання в США.

Біткоїн зростає до 63,9 тис. доларів через відтермінування виплат Mt Gox

Ціна біткоїна зросла в понеділок, продовжуючи відновлення, що почалося у вихідні, після того як неіснуюча криптобіржа Mt Gox оголосила про відтермінування виплат кредиторам на рік.

Пише УНН з посиланням на Investing

Незважаючи на деякі позитивні сигнали, вартість криптовалют залишалася в межах раніше встановленого діапазону, на фоні занепокоєння щодо можливих нових регуляторних заходів у США. Минулого тижня ринок криптовалют зазнав тиску через ці побоювання.

Bitcoin виріс на 1,7% і досяг 63 913 доларів о 01:32 ET (05:32 GMT). Обсяги торгів залишалися низькими через святковий день в Японії.

Mt Gox відкладає повернення коштів.

Представники Mt Gox оголосили минулого тижня, що активи, вкрадені під час хакерської атаки 2014 року, будуть повернені кредиторам до 31 жовтня 2025 року. Незважаючи на те, що біржа вже почала виплати, залишаються активи на суму 2,8 мільярда доларів. Це відтермінування зменшило побоювання масового збільшення пропозиції біткоїна, яке могло б призвести до падіння ціни.

Біткоїн залишається в межах торгового діапазону. Хоч найбільша криптовалюта показала зростання в останні сесії, вона все ще залишається в межах діапазону 50 000–65 000 доларів, який спостерігається протягом більшої частини року. Спроби пробити позначку в 65 000 доларів поки що не увінчалися успіхом через нестачу позитивних сигналів.

Додатковий тиск на ціни чинять побоювання щодо посилення регулювання з боку США. Минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на криптовалютну компанію Cumberland за незаконну діяльність, пов’язану з криптоактивами.

Альткоїни повторюють зростання біткоїна.Інші криптовалюти також демонстрували зростання слідом за Bitcoin. Ethereum зріс на 2,7%, досягнувши 2 529,79 доларів, тоді як Solana і XRP піднялися на 3,6% та 0,2% відповідно.

Нагадаємо 

Минулого місяця цінова позначка біткоїна зупинилась на 63 259 доларів, це стало найкращим результатом криптовалюти у вересні за останні роки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології
Біткойн
Ethereum
Японія
Сполучені Штати
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72