Биткойн достиг $87 тыс. на фоне ожиданий по тарифной политике Трампа
Киев • УНН
Биткойн вырос на 3,4% до $87,103 после резких колебаний на этой неделе. Рост произошел на фоне надежд на снижение торговых тарифов Трампом, хотя президент США не раскрыл деталей своих криптовалютных планов.
Станом на 5 березня, цена биткойна составляла приблизительно $87,100, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Investing.com, пишет УНН.
Детали
Этот рост произошел на фоне длительного падения цен, что спровоцировало выгодные покупки, а также надежд на снижение торговых тарифов президента США Дональда Трампа, что способствовало склонности к риску.
Несмотря на обещания Трампа относительно крипторезерва, цена биткойна подвергалась значительным колебаниям, поскольку его криптовалютные планы оставались неясными. Кроме того, во время выступления в Конгрессе во вторник вечером президент США не упомянул о криптовалюте.
В целом, биткойн продолжает демонстрировать высокую волатильность, что является характерной чертой криптовалютного рынка.
Напоминаем
с марта Биткойн вырос на 20% после заявления Трампа о создании стратегического резерва США из криптовалют. В резерв войдут биткойн, эфир, XRP, Solana и Cardano.