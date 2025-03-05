Біткойн досяг $87 тис. на фоні очікувань щодо митної політики Трампа

Станом на 5 березня, ціна біткойна становила приблизно $87,100, що на 3,4% більше порівняно з попереднім днем. Про це повыдомляє Investing.com, пише УНН.

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Це зростання відбулося на фоні тривалого падіння цін, що спровокувало вигідні покупки, а також надій на зниження торговельних тарифів президента США Дональда Трампа, що сприяло схильності до ризику.

Незважаючи на обіцянки Трампа щодо крипторезерву, ціна біткойна зазнала значних коливань, оскільки його криптовалютні плани залишалися нечіткими. Крім того, під час виступу в Конгресі у вівторок ввечері президент США не згадав про криптовалюту.

Загалом, біткойн продовжує демонструвати високу волатильність, що є характерною рисою криптовалютного ринку.

Нагадаємо

з березня Біткоїн зріс на 20% після заяви Трампа про створення стратегічного резерву США з криптовалют. До резерву увійдуть біткоїн, ефір, XRP, Solana та Cardano.