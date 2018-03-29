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Биометрический контроль на границе уже прошли 100 тыс. россиян

Биометрический контроль на границе уже прошли 100 тыс. россиян

Киев  •  УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодняшний день биометрический контроль на границе Украины, с момента его внедрения, прошли более чем 140 тыс. иностранных граждан, из них 100 тыс. россияне. Об этом корреспонденту УНН сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"На сегодняшний день биометрический контроль на границе Украины прошли более чем 140 тыс. иностранных граждан. Среди них, более 100 тыс. это граждане Российской Федерации", - сообщил О.Слободян.

Однако, отвечая на вопрос, скольким иностранцам было отказано во въезде на территорию Украины, он уточнил, что такой статистики в ГПСУ не ведут.

Напомним, Государственной пограничной службой Украины по 1 января 2018 введена фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Добавим, что в ГПСУ сообщили, что для завершения мероприятий по обеспечению функционирования системы фиксации биометрических данных на границе Украины еще нужно 232 млн грн.

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