Біометричний контроль на кордоні вже пройшли 100 тис. росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На сьогоднішній день, біометричний контроль на кордоні України, з моменту його впровадження, пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян, з них 100 тисяч росіяни. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.
“На сьогоднішній день біометричний контроль на кордоні України пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян. Серед них, понад 100 тис. це громадяни Російської Федерації”, — повідомив О.Слободян.
Однак, відповідаючи на питання, скільком іноземцям було відмовлено у в’їзді на територію України, він уточнив, що такої статистики в ДПСУ не ведуть.
Нагадаємо, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.
Додамо, що в ДПСУ повідомили, що для завершення заходів із забезпечення функціонування системи фіксації біометричних даних на кордоні України ще потрібно 232 млн грн.