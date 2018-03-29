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Біометричний контроль на кордоні вже пройшли 100 тис. росіян

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КИЇВ. 29 березня. УНН. На сьогоднішній день, біометричний контроль на кордоні України, з моменту його впровадження, пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян, з них 100 тисяч росіяни. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-секретар глави Держприкордонслужби України Олег Слободян.

“На сьогоднішній день біометричний контроль на кордоні України пройшли більш ніж 140 тисяч іноземних громадян. Серед них, понад 100 тис. це громадяни Російської Федерації”, — повідомив О.Слободян.

Однак, відповідаючи на питання, скільком іноземцям було відмовлено у в’їзді на територію України, він уточнив, що такої статистики в ДПСУ не ведуть.

Нагадаємо, Державною прикордонною службою України з 1 січня 2018 року запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців та осіб без громадянства з 70 держав, у тому числі Російської Федерації.

Додамо, що в ДПСУ повідомили, що для завершення заходів із забезпечення функціонування системи фіксації біометричних даних на кордоні України ще потрібно 232 млн грн.

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