"Биологический мусор этого мира": в ОП отреагировали на признание "вагнеровцев" в убийствах украинских детей и пообещали найти каждого виновного

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на признание бывших командиров чвк “вагнера” в убийствах украинских детей на Донбассе и подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности, передает УНН.

Цитата

“российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из чвк «вагнер», но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они крадут наших детей и убивают. Сколько еще таких преступлений? Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира. Одного признания мало. Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их”, – написал он в своем Телеграм.

Детали

Он добавил, что россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько осталось в живых – пока неизвестно.
Однако Украина делает все, чтобы вернуть своих детей.

Дополнение

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений чвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу главы группировки.

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