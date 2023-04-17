“Біологічне сміття цього світу”: в ОП відреагували на зізнання “вагнерівців” у вбивствах українських дітей та пообіцяли знайти кожного винного

Цитата

“російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з пвк «вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх”, – написав він у своєму Телеграм.

Деталі

Він додав, що росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки залишилось в живих – поки невідомо.

Проте Україна робить все, щоб повернути своїх дітей.

Доповнення

Засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін на YouTube-каналі опублікував півторагодинне інтерв'ю з двома колишніми командирами підрозділів чвк "вагнера", де вони зізнаються у жорстоких злочинах проти українського населення в Соледарі та Бахмуті, включаючи підлітків та дітей, убитих за наказом голови угруповання.