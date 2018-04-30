Возле заправки в Донецкой области нашли мешок с арсеналом боеприпасов

"Взрывоопасные предметы нашла местная жительница и сразу сообщила стражам порядка. Арсенал изъят и будет направлен на экспертизу", - отметили в пресс-службе Славянского отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают владельца опасной находки.

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Напомним, в Новотроицком Донецкой области обнаружен крупный арсенал со взрывчатыми веществами, которыми могли бы воспользоваться диверсионно-разведывательные группы боевиков.

Также УНН сообщал, что оперативники Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ обнаружили в Новотроицком почти 3 тыс. патронов различных калибров.