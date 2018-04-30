Біля заправки на Донеччині знайшли мішок з арсеналом боєприпасів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поблизу Слов’янська біля заправної станції в мішку було виявлено понад 2 тисячі патронів та граната. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Вибухонебезпечні предмети знайшла місцева жителька та відразу повідомила правоохоронцям. Арсенал вилучено та буде направлено на експертизу", - зазначили у прес-службі Слов’янського відділу поліції.
Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечної знахідки.
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Нагадаємо, у Новотроїцькому Донецької області виявлено великий арсенал з вибуховими речовинами, якими могли б скористатися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків.
Також УНН повідомляв, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ виявили у Новотроїцькому майже 3 тисячі набоїв різних калібрів.