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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Біля заправки на Донеччині знайшли мішок з арсеналом боєприпасів

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Поблизу Слов’янська біля заправної станції в мішку було виявлено понад 2 тисячі патронів та граната. Про це повідомляють у відділі комунікацій ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

Біля заправки на Донеччині знайшли мішок з арсеналом боєприпасів

"Вибухонебезпечні предмети знайшла місцева жителька та відразу повідомила правоохоронцям. Арсенал вилучено та буде направлено на експертизу", - зазначили у прес-службі Слов’янського відділу поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють власника небезпечної знахідки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У камері схову в Кропивницькому виявили сумку з набоями

Нагадаємо, у Новотроїцькому Донецької області виявлено великий арсенал з вибуховими речовинами, якими могли б скористатися диверсійно-розвідувальні групи бойовиків.

Також УНН повідомляв, що оперативники Донецько-Луганського регіонального управління ДПСУ виявили у Новотроїцькому майже 3 тисячі набоїв різних калібрів.

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