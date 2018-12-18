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Возле елки в центре Одессы подрались мужчины

Киев • УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Возле елки на улице Дерибасовская в центре Одессе между двумя мужчинами, переодетыми в новогодние костюмы, произошла драка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

Возле елки в центре Одессы подрались мужчины

Так, о столкновении между двумя мужчинами, переодетыми в новогодние костюмы, полиция узнала из видео, опубликованного в интернете.

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"Никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало. Информация по данному факту зарегистрированы в установленном законом порядке. Работники Приморского отдела полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки действиям мужчин будет дана надлежащая правовая оценка", – говорится в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, все произошло, когда маленькая девочка выбрала для фото одного из двух мужчин, одетых в костюм Деда Мороза, – более высокого и статного. Тогда его молодой и более низкий конкурент нецензурно высказался в его адрес. После этого мужчины стали драться.

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Напомним, в США арестовали мужчину, который рассказал детям, что Санта-Клауса не существует.

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