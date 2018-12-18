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Біля ялинки у центрі Одеси побилися чоловіки

Київ • УНН

 • 9640 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Біля ялинки на вулиці Дерибасівська у центрі Одесі між двома чоловіками, переодягненими у новорічні костюми, сталася бійка. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

Біля ялинки у центрі Одеси побилися чоловіки

Так, про сутичку між двома чоловіками, переодягненими у новорічні костюми, поліція дізналася з відео, опублікованого в інтернеті.

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"Ніяких заяв з цього приводу до поліції не надходило. Відомості за вказаним фактом зареєстровані у встановленому законом порядку. Працівники Приморського відділу поліції встановлюють обставини події. За результатами перевірки діям чоловіків буде дана належна правова оцінка", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, усе сталося, коли маленька дівчинка обрала для фото одного з двох чоловіків, одягнених у костюм Діда Мороза, – більш високого і статурного. Тоді його молодий і нижчий конкурент нецензурно висловився в його адресу. Після цього чоловіки стали битися.

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Нагадаємо, у США заарештували чоловіка, який розповів дітям, що Санта-Клауса не існує.

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