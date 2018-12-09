У США заарештували чоловіка, який казав дітям, що Санта Клауса не існує
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Поліція Техаса в США заарештувала 31-річного чоловіка, який розповів дітям, що Санта-Клауса не існує. Про це повідомляє Тelegraph, повідомляє УНН.
"Арон Урбанський був заарештований за правопорушення після виклику правоохоронців до церкви в Клеберні, штат Північний Техас, де проходив сніданок із Сантою. Хізер Джонсон, мати чотирьох дітей молодшого віку, розповіла, як чоловік спитав у неї: "Ви дозволяєте своїм дітям вірити у фальшивого Санту? А чи знають вони, хто такий Ісус?", - пише видання.
Після того жінка попросила чоловіка "не руйнувати Санту і Різдво" для її дітей, але той почав кричати, що Санта не справжній, що вона помиляється, розповідаючи дітям про нього.
Скотт Каїн, мер міста Клеберн, вже заявив, що підвищить безпеку на різдвяний парад в неділю у місті з населенням у 30000 чоловік.
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