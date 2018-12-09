В США арестовали мужчину, который говорил детям, что Санта Клауса не существует
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полиция Техаса в США арестовала 31-летнего мужчину, который рассказал детям, что Санта-Клауса не существует. Об этом сообщает Тelegraph, сообщает УНН.
"Арон Урбанский был арестован за правонарушения после вызова правоохранителей в церковь в Клеберн, штат Северный Техас, где проходил завтрак с Сантой. Хизер Джонсон, мать четверых детей младшего возраста, рассказала, как мужчина спросил у нее: "Вы позволяете своим детям верить в фальшивого Санту? А знают ли они, кто такой Иисус?", - пишет издание.
После этого женщина попросила мужчину "не разрушать Санту и Рождество" для ее детей, но тот начал кричать, что Санта не настоящий, что она ошибается, рассказывая детям о нем.
Скотт Каин, мэр города Клеберн, уже заявил, что усилит безопасность на рождественском параде в воскресенье в городе с населением в 30 000 человек.
Напомним, украинцам посоветовали лучшие города для встречи Нового года в Европе.