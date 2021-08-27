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У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба - СМИ

У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14664 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельбаа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает УНН.

Цитата:

"Стрельба (произошла - ред.) у восточных ворот аэропорта столицы Афганистана Кабула", - сообщает телеканал со ссылкой на своего корреспондента.

Детали

Подробности инцидента не сообщаются.

В то же время, Al Jazeera со ссылкой на команду телеканала в Афганистане сообщает, что в результате двух вчерашних взрывов возле аэропорта Кабула погибли уже по меньшей мере 110 человек, в том числе 13 американских солдат.

По официальным данным представителя министерства здравоохранения Афганистана на утро 27 августа, количество жертв в результате взрывов возле аэропорта Кабула в Афганистане достигло более 90 убитых и 150 раненых. При этом сообщалось, что среди погибших в результате взрывов возле аэропорта Кабула не менее 28 членов "Талибана".

Добавим

26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва , устроенные террористами-смертниками.

Президент США Джозеф Байден заявил , что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.

Что было ранее

15 августа боевики "Талибана" после 11-дневного наступления без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Тогда президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуировали и продолжают эвакуировать своих граждан и сотрудников. "Талибан" определил крайний срок для этого - до 31 августа.

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