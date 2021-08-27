Біля східних воріт аеропорту Кабула сталася стрілянина - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Біля східних воріт аеропорту Кабула сталася стрілянина. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera, передає УНН.
Цитата:
"Стрілянина (сталася - ред.) біля східних воріт аеропорту столиці Афганістану Кабула", - повідомляє телеканал з посиланням на свого кореспондента.
Деталі
Подробиці інциденту не повідомляються.
Водночас, Al Jazeera з посиланням на команду телеканалу в Афганістані повідомляє, що у результаті двох вчорашніх вибухів біля аеропорту Кабула загинули вже щонайменше 110 осіб, в тому числі 13 американських солдатів.
За офіційними даними представника міністерства охорони здоров'я Афганістану на ранок 27 серпня, кількість жертв в результаті вибухів біля аеропорту Кабула в Афганістані сягнула понад 90 убитих і 150 поранених. При цьому повідомлялося, що серед загиблих в результаті вибухів біля аеропорту Кабула не менше 28 членів "Талібану".
Додамо
26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.
Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.
Що було раніше
15 серпня бойовики "Талібану" після 11-денного настання без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Тоді президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуювали і продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.