Возле оккупированной Чернобаевки раздаются взрывы и поднимается дым - журналист

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"На Херсонщине в районе аэродрома возле оккупированной Чернобаевки поднимается дым и раздаются взрывы", - написал Цаплиенко.

Он также распространил видео и отметил, что в Чернобаевке очень громко.

Напомним

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.