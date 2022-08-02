Возле оккупированной Чернобаевки раздаются взрывы и поднимается дым - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Херсонской области возле оккупированной Чернобаевки очень громко. Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
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"На Херсонщине в районе аэродрома возле оккупированной Чернобаевки поднимается дым и раздаются взрывы", - написал Цаплиенко.
Он также распространил видео и отметил, что в Чернобаевке очень громко.
Напомним
Украинские военнослужащие полностью освободили от российских захватчиков еще семь населенных пунктов в Херсонской области.