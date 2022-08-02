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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 1866 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Біля окупованої Чорнобаївки лунають вибухи і піднімається дим - журналіст

Біля окупованої Чорнобаївки лунають вибухи і піднімається дим - журналіст

Київ • УНН

 • 131534 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Херсонщині біля окупованої Чорнобаївки дуже гучно. Про це у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.

Цитата

"На Херсонщині в районі аеродрому біля окупованої Чорнобаївки піднімається дим і лунають вибухи", - написав Цаплієнко.

Він також поширив відео і відзначив, що у Чорнобаївці дуже гучно.

Нагадаємо

Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських загарбників ще сім населених пунктів у Херсонській області.

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