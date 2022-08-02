Біля окупованої Чорнобаївки лунають вибухи і піднімається дим - журналіст

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"На Херсонщині в районі аеродрому біля окупованої Чорнобаївки піднімається дим і лунають вибухи", - написав Цаплієнко.

Він також поширив відео і відзначив, що у Чорнобаївці дуже гучно.

Нагадаємо

Українські військовослужбовці повністю звільнили від російських загарбників ще сім населених пунктів у Херсонській області.