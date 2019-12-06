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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Возле одесского колледжа стало плохо женщине

Возле одесского колледжа стало плохо женщине

Киев  •  УНН

 • 13921 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Возле одесского колледжа, где произошел смертельный пожар, сегодня стало плохо женщине. Об этом журналисту УНН сообщил очевидец.

В Одессе, у колледжа, где произошел смертельный пожар, стало плохо женщине, которая, вероятно, является родственницей кого-то из пропавших. Ее доставили к карете скорой помощи.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

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