Возле одесского колледжа стало плохо женщине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Возле одесского колледжа, где произошел смертельный пожар, сегодня стало плохо женщине. Об этом журналисту УНН сообщил очевидец.
В Одессе, у колледжа, где произошел смертельный пожар, стало плохо женщине, которая, вероятно, является родственницей кого-то из пропавших. Ее доставили к карете скорой помощи.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.