Около Новой Каледонии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в воскресенье у побережья Новой Каледонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
По ее информации, эпицентр толчков находился в 178 км к востоку от поселения Тадине, где проживают около 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.
Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу на острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее.