Біля Нової Каледонії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,8 зафіксовано в неділю біля узбережжя Нової Каледонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Геологічну службу США.
За її інформацією, епіцентр поштовхів знаходився в 178 км на схід від поселення Тадіно, де проживають близько 7,5 тис. осіб. Осередок залягав на глибині 14 км.
Дані про постраждалих і руйнування не надходили, загроза цунамі не оголошувалася.
Нова Каледонія - заморське адміністративно-територіальне утворення Франції з особливим статусом, розташоване в Тихому океані.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,0 зафіксовано в п’ятницю на острові Нова Британія в Папуа-Новій Гвінеї.