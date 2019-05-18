В Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,0 зафіксовано в п’ятницю на острові Нова Британія в Папуа-Новій Гвінеї. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними сейсмологічного центру, епіцентр стихії знаходився в 76 км на схід від міста Кокопо з населенням понад 26 тис. осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 60 км.
Даних про жертви, руйнування і загрозу цунамі не надходило.
Нагадаємо, цієї ж ночі стався землетрус магнітудою 5,7 бали на південь від острова Ява, що в Індонезії.