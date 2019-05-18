В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пятницу на острове Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По данным сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 76 км к востоку от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.
Данные о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
Напомним, этой же ночью произошел землетрясение магнитудой 5,7 балла южнее острова Ява, что в Индонезии.