В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Землетрус магнітудою 5,7 бали стався на південь від острова Ява. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
За його інформацією, епіцентр землетрусу знаходився в 253 км на південь округу Ціаміс з населенням 124 тисячі чоловік. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.
Даних про потерпілих, руйнування і загрозу цунамі не надходило.
Нагадаємо, біля узбережжя латиноамериканських країн Сальвадор та Нікарагуа стався землетрус магнітудою 6,2 бали.