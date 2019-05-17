У Сальвадорі стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Біля узбережжя латиноамериканських країн Сальвадор та Нікарагуа стався землетрус магнітудою 6,2 бали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Express.
"Землетрус, магнітуда якого склала 6,2, стався в четвер біля берегів Сальвадору. Також сейсмологи повідомляють і про підземні поштовхи біля узбережжя сусіднього Нікарагуа", - йдеться в повідомленні.
Поштовхи відчули в тому числі в столиці Сальвадору – Сан-Сальвадорі.
Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 77 кілометрів на захід від міста Чінандега на глибині 100 кілометрів.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,1 стався в Коста-Ріці біля кордону з Панамою.