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У Коста-Ріці і Панамі сталися землетруси

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в Коста-Ріці біля кордону з Панамою. Це виходить з даних Геологічної служби США, повідомляє УНН.

Поштовхи зафіксовано 12 травня о 19:24 за часом UTC (22:24 за київським часом). Осередок знаходився на глибині 19 км.

Національна система цивільного захисту Панами повідомила в своєму акаунті в Twitter, що землетрус магнітудою 6,5 також стався в 12 км від міста Пуерто-Армуельєс.

Крім цього поштовхи магнітудою 5,4 зафіксували в провінції Колон. В результаті постраждали п’ятеро людей, серед яких троє неповнолітніх і один літній житель у віці 98 років.

На початку травня землетрус магнітудою 7,2 стався на східному узбережжі Папуа-Нової Гвінеї. Його епіцентр знаходився в 33 км від міста Булоло.

Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,1 стався у курильського острова Шикотан.

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