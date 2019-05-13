У Коста-Ріці і Панамі сталися землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 стався в Коста-Ріці біля кордону з Панамою. Це виходить з даних Геологічної служби США, повідомляє УНН.
Поштовхи зафіксовано 12 травня о 19:24 за часом UTC (22:24 за київським часом). Осередок знаходився на глибині 19 км.
Національна система цивільного захисту Панами повідомила в своєму акаунті в Twitter, що землетрус магнітудою 6,5 також стався в 12 км від міста Пуерто-Армуельєс.
Крім цього поштовхи магнітудою 5,4 зафіксували в провінції Колон. В результаті постраждали п’ятеро людей, серед яких троє неповнолітніх і один літній житель у віці 98 років.
На початку травня землетрус магнітудою 7,2 стався на східному узбережжі Папуа-Нової Гвінеї. Його епіцентр знаходився в 33 км від міста Булоло.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,1 стався у курильського острова Шикотан.