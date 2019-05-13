В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике у границы с Панамой. Это следует из данных Геологической службы США, сообщает УНН.
Толчки зафиксировали 12 мая в 19:24 по времени UTC (22:24 по киевскому времени). Очаг находился на глубине 19 км.
Национальная система гражданской защиты Панамы сообщила в своем аккаунте в Twitter, что землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в 12 км от города Пуэрто-Армуэльес.
Помимо этого толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в провинции Колон. В результате пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних и один пожилой житель в возрасте 98 лет.
В начале мая землетрясение магнитудой 7,2 произошло на восточном побережье Папуа-Новой Гвинеи. Его эпицентр находился в 33 км от города Булоло.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в курильского острова Шикотан.