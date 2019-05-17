В Сальвадоре произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. У побережья латиноамериканских стран Сальвадор и Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Express.
"Землетрясение, магнитуда которого составила 6,2, произошло в четверг у берегов Сальвадора. Также сейсмологи сообщают и о подземных толчках у побережья соседнего Никарагуа", - говорится в сообщении.
Толчки почувствовали в том числе в столице Сальвадора - Сан-Сальвадоре.
Эпицентр землетрясения находился в 77 километрах к западу от города Чинандега на глубине 100 километров.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Коста-Рике у границы с Панамой.