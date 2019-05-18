В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло к югу от острова Ява. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его информации, эпицентр землетрясения находился в 253 км к югу округа Циамис с населением 124 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Напомним, у побережья латиноамериканских стран Сальвадор и Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.