Возле ночного клуба Луцка произошла драка со стрельбой

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 8340 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 42511 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 86398 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 107330 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 115201 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 128617 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144680 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147807 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 190037 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Возле ночного клуба Луцка произошла драка со стрельбой

Возле ночного клуба Луцка произошла драка со стрельбой

Киев  •  УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вчера на экстренную линию "102" поступило сообщение, что возле развлекательного заведения на улице Гордиюк в Луцке произошла драка и стрельба. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Волынской области, передает УНН.

"Правоохранители выяснили, что во время конфликта 32-летний житель выстрелил из устройства травматического действия в живот 27-летнему посетителю развлекательного заведения. Пистолет должным образом зарегистрирован, оружие правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Следователи сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Как сообщал УНН, в столичном парке Киото в Деснянском районе возле метро "Лесная" во время массовой драки пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.

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