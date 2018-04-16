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Біля нічного клубу Луцька сталася бійка зі стріляниною

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Учора на екстрену лінію “102” надійшло повідомлення, що поблизу розважального закладу на вулиці Гордіюк у Луцьку сталася бійка та стрілянина. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Волинській області, передає УНН.

“Правоохоронці з’ясували, що під час конфлікту 32-річний лучанин вистрелив із пристрою травматичної дії в живіт 27-річному відвідувачу розважального закладу. Пістолет належним чином зареєстрований, зброю правоохоронці вилучили”, — йдеться у повідомленні.

Подія зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Слідчі відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Як повідомляв УНН, у столичному парку Кіото в Деснянському районі біля метро “Лісова” під час масової бійки п’яний учасник АТО кинув людям під ноги гранату.

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